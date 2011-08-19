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市场报道 | 2011年 8月 19日 星期五 14:16 BJT

〔韩国汇市〕韩元兑美元连续第四周下跌,本周共贬值0.82%

路透首尔8月19日电---韩元兑美元KRW=周五录得连续第四周下跌,为14个月来最长连跌时间,因市场对于美国可能陷入衰退以及欧洲金融问题的担忧扩散.

韩元兑美元KRW=周五在本地市场下跌1.23%,报1,087.4.本周下挫0.82%,为连续第四周下跌,亦是2010年6月中旬迄今最久下跌时间.(完)

--编译 洪曦;审校 蔡美珍

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