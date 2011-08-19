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亚洲 | 2011年 8月 19日 星期五 15:16 BJT

《IFR短评》美元兑日圆以外亚洲货币:欧洲盘初受温和买兴支撑

IFR悉尼8月19日电---美元兑日圆以外亚洲货币在欧洲市场盘初受到温和买兴支撑,因欧洲股指期货开低,且欧元/美元继续下探1.4300下方的日内低点.

德国DAX股指期货和欧股Stoxx50股指期货目前下滑约1%,此前亚洲股市追随昨日美股跌势,录得糟糕表现,其中韩国股市表现尤为差劲,大幅收低6.2%,收于日低.

西班牙和意大利10年期公债较可比德债利差昨日走阔,于两周来首次收高,今日在欧洲盘初小幅走升,西班牙/德国10年期公债利差报294个基点,昨日收盘报291个基点;意大利/德国10年期公债利差报293个基点,昨日收报287个基点.

如果欧元/美元跌破海外市场高位1.4271,美元/坡元可能再次测试昨日所创高位1.2178,目前最新报1.2138.美元/马币(林吉特)预计将再次测试3.0000关口,目前最新报2.9915.(完)

--编译 白云; 审校 高琦

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