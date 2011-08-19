《IFR短评》美元兑日圆以外亚洲货币:欧洲盘初受温和买兴支撑

香港房地产：楼市成交量持续下跌，惟尚未能确定周期变化--金管局总裁
路透香港2月6日 - 香港金融管理局（HKMA）总裁陈德霖周一称，近月香港楼市成交量持续下跌，惟目前仍然未能确定周期变化。
IFR悉尼8月19日电---美元兑日圆以外亚洲货币在欧洲市场盘初受到温和买兴支撑,因欧洲股指期货开低,且欧元/美元继续下探1.4300下方的日内低点.
德国DAX股指期货和欧股Stoxx50股指期货目前下滑约1%,此前亚洲股市追随昨日美股跌势,录得糟糕表现,其中韩国股市表现尤为差劲,大幅收低6.2%,收于日低.
西班牙和意大利10年期公债较可比德债利差昨日走阔,于两周来首次收高,今日在欧洲盘初小幅走升,西班牙/德国10年期公债利差报294个基点,昨日收盘报291个基点;意大利/德国10年期公债利差报293个基点,昨日收报287个基点.
如果欧元/美元跌破海外市场高位1.4271,美元/坡元可能再次测试昨日所创高位1.2178,目前最新报1.2138.美元/马币(林吉特)预计将再次测试3.0000关口,目前最新报2.9915.(完)
--编译 白云; 审校 高琦
路透香港2月6日 - 香港金融管理局（HKMA）总裁陈德霖周一称，近月香港楼市成交量持续下跌，惟目前仍然未能确定周期变化。
路透东京2月4日 - 美国国防部长马蒂斯(Jim Mattis)周六淡化美国在南海采取重大军事行动的必要，尽管他同时也严厉批评中国政府“破坏了该地区国家的信任”。
路透上海2月6日 - 据路透统计，2016年中国信用债市场约有40只个券出现实质性违约，较上年大幅增加 ；而2017年供给侧改革仍将深入推进，此外金融去杠杆力度加大，企业债券融资环境料有所收紧，今年信用债 违约案例数量或仍维持在较高水平。 以下据公开信息统计的2017年中国信用债市场出现的违约案例一览： 发债主体 债券简称 发行规模 兑付日或 期限 票面利率 主承销商 债券种类 备 注 (亿元人民币) 付息日 ---------------------------------------------------------------------------------------------- *内蒙古博源 16博源SCP002 8 1月29日 9个月 6.60% 浦发银行 超短融 本息违约，兑付日因 控股集团 进出口银行 假期延至2月3