〔国际油市〕布兰特原油期货跌破每桶106美元,受需求忧虑再现打压

* 美国原油期货低见80.38美元,布兰特原油期货跌至105.80美元

* 美国再传低迷经济数据,重燃衰退忧虑

* 利比亚局势可能加大油价压力

路透新加坡8月19日电---布兰特原油期货周五跌破每桶106美元,延续上一交易日的跌势,因美国传出一系列低迷的经济数据之後,对于这个全球最大石油消费国需求的担忧再度浮现.

布兰特原油期货LCOc1一度跌至每桶105.80美元,之前跌破了200日移动均线,周四结算价为106.99美元.0619GMT时,布兰特原油期货下跌1.09美元,报每桶105.90美元.