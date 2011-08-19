〔国际油市〕布兰特原油期货跌破每桶106美元,受需求忧虑再现打压

澳新汇市：零售销售数据不及预期打击澳元下跌，新西兰元上涨
数据亦显示物价上涨仍然非常疲弱，第四季零售物价平减指数仅上涨0.3%，基础通胀率低于央行设定的2-3%目标区间，是令人担心的迹象。
* 美国原油期货低见80.38美元,布兰特原油期货跌至105.80美元
* 美国再传低迷经济数据,重燃衰退忧虑
* 利比亚局势可能加大油价压力
路透新加坡8月19日电---布兰特原油期货周五跌破每桶106美元,延续上一交易日的跌势,因美国传出一系列低迷的经济数据之後,对于这个全球最大石油消费国需求的担忧再度浮现.
布兰特原油期货LCOc1一度跌至每桶105.80美元,之前跌破了200日移动均线,周四结算价为106.99美元.0619GMT时,布兰特原油期货下跌1.09美元,报每桶105.90美元.
本周该合约跌幅料达到2%,本月迄今跌幅已近10%,为2010年5月下跌15%以来最差表现.
数据亦显示物价上涨仍然非常疲弱，第四季零售物价平减指数仅上涨0.3%，基础通胀率低于央行设定的2-3%目标区间，是令人担心的迹象。
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