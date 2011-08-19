〔路透基点〕台北大巨蛋154亿台币融资案展开邀贷

香港房地产：楼市成交量持续下跌，惟尚未能确定周期变化--金管局总裁
路透香港2月6日 - 香港金融管理局（HKMA）总裁陈德霖周一称，近月香港楼市成交量持续下跌，惟目前仍然未能确定周期变化。
路透香港8月19日电--汤森路透旗下基点引述消息人士报导,远雄巨蛋公司的台北大巨蛋项目154亿台币融资案已经展开邀贷.
消息人士称,委托主办行包括国泰世华银行、彰化商业银行、华南商业银行、台湾土地银行、兆丰国际商业银行和合作金库商业银行.
消息人士透露,贷款期限约为15年,包括151亿台币定期贷款和3亿台币的履约担保;贷款利息为较一年期邮政储蓄利率加码160个基点,担保费用为112-137个基点.
银行以四种层次参贷:
承诺提供20亿台币以上的银行,可以获得31个基点的先期费用和委托主办行的头衔;承诺提供1,500-1,900万台币的银行,费用为25个基点;承诺提供1,000-1,400万台币的银行,费用为18个基点;承诺提供500-900万台币的银行,费用为8个基点.
回复期限为9月底.(完)
--编译 李春喜;审校 蔡美珍
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