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亚洲 | 2011年 8月 19日 星期五 17:47 BJT

〔路透基点〕台北大巨蛋154亿台币融资案展开邀贷

路透香港8月19日电--汤森路透旗下基点引述消息人士报导,远雄巨蛋公司的台北大巨蛋项目154亿台币融资案已经展开邀贷.

消息人士称,委托主办行包括国泰世华银行、彰化商业银行、华南商业银行、台湾土地银行、兆丰国际商业银行和合作金库商业银行.

消息人士透露,贷款期限约为15年,包括151亿台币定期贷款和3亿台币的履约担保;贷款利息为较一年期邮政储蓄利率加码160个基点,担保费用为112-137个基点.

银行以四种层次参贷:

承诺提供20亿台币以上的银行,可以获得31个基点的先期费用和委托主办行的头衔;承诺提供1,500-1,900万台币的银行,费用为25个基点;承诺提供1,000-1,400万台币的银行,费用为18个基点;承诺提供500-900万台币的银行,费用为8个基点.

回复期限为9月底.(完)

--编译 李春喜;审校 蔡美珍

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