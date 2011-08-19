〔外汇期权〕美元/日圆期权波动率从现汇冲高回落中获得支撑--IFR

香港房地产：楼市成交量持续下跌，惟尚未能确定周期变化--金管局总裁
路透香港2月6日 - 香港金融管理局（HKMA）总裁陈德霖周一称，近月香港楼市成交量持续下跌，惟目前仍然未能确定周期变化。
IFR伦敦8月19日电---美元/日圆隔夜一度回弹至77.00日圆的高位,但其未能守住涨势为美元/日圆期权波动率在本周收市前提供支撑.
欧洲盘初前夕美元回落至76.50下方,令较短期的美元/日圆期权波动率获得支撑,尽管周末即将来临,所剩时间不多.关注其下档的重要期权水准76.25和76.00.
现汇继续下挫,为这些期权障碍/外部期权提供保护,指标一个月美元/日圆价平期权波动率最新买入价为11.55/12.05%.该合约在亚洲尾段交投于11.65%高位,在12%附近挂有卖单料将限制其涨势,而下档的期权保持完好.
短期期权波动率显示,周一执行价76.50的隔夜美元/日圆期权波动率报10.25%;周一执行价77.00的美元/日圆期权波动率为11.75%;一周美元/日圆期权波动率为13%.日程表TGM2369显示,日内触及执行价为76.00和76.50的期权,但现汇交投在77日圆下方,大部分人预料美元/日圆期权波动率曲线依然看涨.(完)
--编译 肖群英;审校 高琦
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