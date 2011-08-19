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市场报道 | 2011年 8月 19日 星期五 16:07 BJT

〔欧洲股市〕大跌,受衰退担忧拖累

路透伦敦8月19日电---欧洲股市周五延续上个交易日的急挫之势,因对全球经济增长和欧洲银行因为欧债危机面临短期融资压力的担忧加剧.

0749GMT,德国DAX股指.GDAXI下跌4.1%报5,372.30点,触及2009年11月底以来最低水平.本月该指数迄今已下跌24%,可能录得2002年9月以来最大单月百分比跌幅.

欧洲泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3下跌3.1%,报896.12点,周四下跌4.8%.(完)

--编译 李富强;审校 白云

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