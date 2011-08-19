〔欧洲股市〕大跌,受衰退担忧拖累

香港房地产：楼市成交量持续下跌，惟尚未能确定周期变化--金管局总裁
路透香港2月6日 - 香港金融管理局（HKMA）总裁陈德霖周一称，近月香港楼市成交量持续下跌，惟目前仍然未能确定周期变化。
路透伦敦8月19日电---欧洲股市周五延续上个交易日的急挫之势,因对全球经济增长和欧洲银行因为欧债危机面临短期融资压力的担忧加剧.
0749GMT,德国DAX股指.GDAXI下跌4.1%报5,372.30点,触及2009年11月底以来最低水平.本月该指数迄今已下跌24%,可能录得2002年9月以来最大单月百分比跌幅.
欧洲泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3下跌3.1%,报896.12点,周四下跌4.8%.(完)
--编译 李富强;审校 白云
路透香港2月6日 - 香港金融管理局（HKMA）总裁陈德霖周一称，近月香港楼市成交量持续下跌，惟目前仍然未能确定周期变化。
路透上海2月6日 - 据路透统计，2016年中国信用债市场约有40只个券出现实质性违约，较上年大幅增加 ；而2017年供给侧改革仍将深入推进，此外金融去杠杆力度加大，企业债券融资环境料有所收紧，今年信用债 违约案例数量或仍维持在较高水平。 以下据公开信息统计的2017年中国信用债市场出现的违约案例一览： 发债主体 债券简称 发行规模 兑付日或 期限 票面利率 主承销商 债券种类 备 注 (亿元人民币) 付息日 ---------------------------------------------------------------------------------------------- *内蒙古博源 16博源SCP002 8 1月29日 9个月 6.60% 浦发银行 超短融 本息违约，兑付日因 控股集团 进出口银行 假期延至2月3
新股发行 ------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 缴款日 2/7 沪 博天环境 732603 4,001 *6.74 *22.97 中信建投 2/9 2/7 深 威星智能 002849 2,166.67 *12.08 *22.99 东吴证券 2/9 2/8 沪 海峡环保 732817 11,250 -- -- 兴业证券 2/10 *2/8 深 富瀚微 300613 1,111.15 55.64 22.99 广发证券 2/10 2/9 沪 重庆建工 730939 18,150 3.12 22