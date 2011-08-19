《中美关系焦点》中国对美国经济抱有信心,美国经济极富韧性--习近平

澳新汇市：零售销售数据不及预期打击澳元下跌，新西兰元上涨
数据亦显示物价上涨仍然非常疲弱，第四季零售物价平减指数仅上涨0.3%，基础通胀率低于央行设定的2-3%目标区间，是令人担心的迹象。
* 中国国家副主席习近平称,美国经济极富韧性
* 习近平此次讲话是美国评级被下调以来,中国领导人首次就美国经济置评
* 美国副总统拜登就美国解决债务问题的能力安抚中国
* 拜登称,中美两国在市场准入问题上具有共同关切
路透北京8月19日电---中国国家副主席习近平周五在与美国副总统拜登第二天的会谈中,对受债务问题困扰的美国经济的韧性给予明确的认同.
习近平的言论积极乐观,这与中国官方媒体对美国政府管理经济的表现提出尖锐批评截然不同.外界普遍预计,习近平可能将担任中国下任国家主席.中国是美国最大的债权国.
"美国经济极富韧性,且具有很强的自我修复能力,"习近平在一个圆桌会议上向商界领导人称,"我们相信,美国经济战胜此次挑战後,将实现更好的发展."
习近平的此番讲话,是本月标准普尔下调美国主权债信评级以来,中国高层领导人首次就美国经济形势发表评论.
数据亦显示物价上涨仍然非常疲弱，第四季零售物价平减指数仅上涨0.3%，基础通胀率低于央行设定的2-3%目标区间，是令人担心的迹象。
路透香港2月6日 - 香港金融管理局（HKMA）总裁陈德霖周一称，近月香港楼市成交量持续下跌，惟目前仍然未能确定周期变化。
路透上海2月6日 - 据路透统计，2016年中国信用债市场约有40只个券出现实质性违约，较上年大幅增加 ；而2017年供给侧改革仍将深入推进，此外金融去杠杆力度加大，企业债券融资环境料有所收紧，今年信用债 违约案例数量或仍维持在较高水平。 以下据公开信息统计的2017年中国信用债市场出现的违约案例一览： 发债主体 债券简称 发行规模 兑付日或 期限 票面利率 主承销商 债券种类 备 注 (亿元人民币) 付息日 ---------------------------------------------------------------------------------------------- *内蒙古博源 16博源SCP002 8 1月29日 9个月 6.60% 浦发银行 超短融 本息违约，兑付日因 控股集团 进出口银行 假期延至2月3