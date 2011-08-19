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市场报道 | 2011年 8月 19日 星期五 15:04 BJT

《中美关系焦点》中国对美国经济抱有信心,美国经济极富韧性--习近平

* 中国国家副主席习近平称,美国经济极富韧性

* 习近平此次讲话是美国评级被下调以来,中国领导人首次就美国经济置评

* 美国副总统拜登就美国解决债务问题的能力安抚中国

* 拜登称,中美两国在市场准入问题上具有共同关切

路透北京8月19日电---中国国家副主席习近平周五在与美国副总统拜登第二天的会谈中,对受债务问题困扰的美国经济的韧性给予明确的认同.

习近平的言论积极乐观,这与中国官方媒体对美国政府管理经济的表现提出尖锐批评截然不同.外界普遍预计,习近平可能将担任中国下任国家主席.中国是美国最大的债权国.

"美国经济极富韧性,且具有很强的自我修复能力,"习近平在一个圆桌会议上向商界领导人称,"我们相信,美国经济战胜此次挑战後,将实现更好的发展."

习近平的此番讲话,是本月标准普尔下调美国主权债信评级以来,中国高层领导人首次就美国经济形势发表评论.

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