《中国基金发行日程表》--8月22日

以下为已公布发行期或正在发行的开放式基金:

名称 基金公司 托管行 分销机构 发行时间 备注

*南方中国中小盘 南方基金 境内:农业银行 建设银行、东方证券等 8/25-9/20 预定募集规模上限为30亿元人民币

股票指数基金(QDII)(LOF) 境外:纽约梅隆银行

*交银施罗德 交银施罗德 建设银行 招商银行、中金公司等 8/24-9/21

双利债券基金

*上证380ETF 南方基金 建设银行 兴业证券、国信证券等 8/22-9/9

*南方上证380 南方基金 建设银行 中国银行、兴业证券等 8/22-9/16

ETF联接基金

*广发制造业 广发基金 工商银行 农业银行、申银万国等 8/19-9/16

精选股票基金

诺安全球收益 诺安基金 境内:工商银行 中国银行、海通证券等 8/22-9/21

不动产基金 境外:布朗兄弟哈里曼银行

景顺长城大中华 景顺长城 境内:工商银行 农业银行、中信建投等 8/19-9/19 预定募集规模为8亿美元

股票基金(QDII) 境外:渣打银行(香港)

富安达优势 富 安 达 交通银行 国泰君安、安信证券等 8/16-9/16

成长股票基金

平安大华行业 平安大华 中国银行 农业银行、中信证券等 8/15-9/16

先锋股票基金

深证300ETF 汇 添 富 工商银行 上海银行、安信证券等 8/15-9/9

易方达创业板ETF 易 方 达 工商银行 申银万国、招商证券等 8/15-9/14

易方达创业板ETF 易 方 达 工商银行 海通证券、中信证券等 8/15-9/14

嘉实信用债券基金 嘉实基金 中国银行 海通证券、申银万国等 8/8-9/9

农银汇理策略 农银汇理 中信银行 工商银行、国泰君安等 8/8-9/2

精选股票基金

深证基本面60ETF 建信基金 民生银行 光大证券、招商证券等 8/8-9/2

建信深证基本面 建信基金 民生银行 中国银行、海通证券等 8/8-9/2

60ETF联接基金

华安深证300 华安基金 中国银行 建设银行、农业银行等 8/1-8/26

指数基金(LOF)

深证民营ETF 鹏华基金 建设银行 国信证券、平安证券等 7/27-8/26

深证民营ETF 鹏华基金 建设银行 农业银行、光大证券等 7/27-8/26

联接基金

招商安达 招商基金 农业银行 工商银行、招商证券等 7/26-8/26 募集目标上限为50亿元

保本混合基金 (不包括募集期利息)

汇添富黄金 汇 添 富 境内:工商银行 交通银行、光大证券等 7/25-8/25 募集份额目标上限为50亿份

及贵金属基金(LOF)(FOF) 境外:布朗兄弟哈里曼银行 (不包括利息折算的份额)

金鹰策略 金鹰基金 中信银行 中国银行、银河证券等 7/20-8/26

配置股票基金

注: 1."*"表新增或更新.

2.天相数据显示,2010年基金资产总规模为2.44万亿元人民币(不包括QDII基金,包括ETF联接基金),

比2009年的2.6万亿下降约6%.在各类型基金中,债券型基金规模比09年大幅增长668亿元,达到

1,507.4亿;而货币型基金规模比09年减少约1,000亿元;其馀各类基金规模与09年相比均略有减少.

3.2010年基金公司管理资产规模排名前十位的是:华夏、易方达、嘉实、博时、广发、南方、大成、

银华、华安、富国.(完)