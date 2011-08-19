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亚洲 | 2011年 8月 19日 星期五 15:03 BJT

〔中国新债〕天津药业集团下周三将发行3亿元中期票据,期限三年

路透北京8月19日电---中国天津药业集团有限公司周五公告称,将于下周三(24)日簿记建档发行3亿元

人民币中期票据,期限三年.

具体条款如下:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (年) (缴款日)

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天津药业集团 6 3 3 8/24簿记建档 渤海银行 AA- 8/25 8/26

=============================================================================================(完)

参看详情,可点选中国债券信息网(here)

--发稿 钟华; 审校 林高丽

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