〔中国票据市场〕转贴利率窄幅波动,下周收票机构有望增多但跌幅有限

路透上海8月19日电---中国票据市场转贴利率周五窄幅波动.尽管资金面并不紧张,收票机构却依然显得捉襟见肘,多陷在信贷规模泥潭中的机构仍以出票为主,市场成交亦寥寥.

交易员认为,下周进入月度下旬,信贷额度的使用情况渐渐清晰,会有部分机构加入收票行列,转贴利率或有下行的可能,但总体来说机会不大,下行空间也十分有限.

"总体上卖(出票)的比较多,大家钱是有的,但是就是没规模,成交也不是很多,"华南一银行交易员称.

以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价<0#CNBAYBMK=>:

1个月(%) 6个月(%) 一年(%)

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今日 8.6314/8.0685 8.9660/8.4390 9.4170/8.6724

上日 8.6280/8.0685 8.9625/8.4385 9.4170/8.6604

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变动 +0.34bp/ 0 bp +0.35bp/+0.05bp 0 bp/+1.20bp

票据市场是短期资金融通的市场.此前的中国票据市场处于分割状态,在各行各地区之间的流动性较差;交易品种基本限于汇票,交易期限规定在六个月以内,其中银行承兑汇票是最主要的交易工具.交易方式包括回购和转贴(即买断).

电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线.20家金融机构顺利接入电子商业汇票系统,开始为其客户办理电子商业汇票业务.电子商业汇票的期限由纸质票据的半年延长为一年.

**逆回购报价走稳**

而回购报价方面,据路透中国银票回购参考率报价<0#CNBARPYBMK=>,今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价CNT1BARPYFIX=报在6.5677%,持平于上日.

部分期限路透央票参考率CNTBFIX(%):

1个月 3个月

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今日 3.1213/3.0413 3.2541/3.1911

上日 3.1158/3.0328 3.2535/3.1885

注: 路透中国银票转贴参考率目前由中国51家商业银行参与报价.(完)