《外汇动态》欧洲开盘:欧元下跌,受经济忧虑拖累

澳新汇市：零售销售数据不及预期打击澳元下跌，新西兰元上涨
数据亦显示物价上涨仍然非常疲弱，第四季零售物价平减指数仅上涨0.3%，基础通胀率低于央行设定的2-3%目标区间，是令人担心的迹象。
0657GMT---美国经济数据疲弱,及对欧洲银行业融资能力的担忧损及风险较高货币,并令欧元承压,欧元兑美元EUR=下跌0.2%至1.4305,兑避险货币瑞郎EURCHF=下跌0.4%至1.1327瑞郎.
美元兑日圆JPY=微跌至76.49日圆,距离纪录低位76.25日圆咫尺之遥,不过亚洲交易时段时汇价曾涨至77.00日圆,表明投资者仍对日本央行可能干预的前景心有余悸.
澳元亦下跌,因风险偏好削弱,兑美元AUD=D4现跌0.2%至1.0366美元.新西兰元兑美元NZD=D4基本持平,报0.8223美元.(完)
--编译 许娜;审校 白云
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