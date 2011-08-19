《外汇动态》欧洲开盘:欧元下跌,受经济忧虑拖累

0657GMT---美国经济数据疲弱,及对欧洲银行业融资能力的担忧损及风险较高货币,并令欧元承压,欧元兑美元EUR=下跌0.2%至1.4305,兑避险货币瑞郎EURCHF=下跌0.4%至1.1327瑞郎.

美元兑日圆JPY=微跌至76.49日圆,距离纪录低位76.25日圆咫尺之遥,不过亚洲交易时段时汇价曾涨至77.00日圆,表明投资者仍对日本央行可能干预的前景心有余悸.

澳元亦下跌,因风险偏好削弱,兑美元AUD=D4现跌0.2%至1.0366美元.新西兰元兑美元NZD=D4基本持平,报0.8223美元.(完)

--编译 许娜;审校 白云

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