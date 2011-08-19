〔日本股市〕收低2.5%,受美国衰退忧虑和日本东北部地震拖累(更新版)

澳新汇市：零售销售数据不及预期打击澳元下跌，新西兰元上涨
数据亦显示物价上涨仍然非常疲弱，第四季零售物价平减指数仅上涨0.3%，基础通胀率低于央行设定的2-3%目标区间，是令人担心的迹象。
(新增细节)
* 日本东北部发生地震,但没有重大损失报告
* 日经指数持于8月9日所及低点8,656点上方
* 投资者关注美国GDP数据和美联储主席贝南克讲话
路透东京8月19日电---日本股市日经指数收跌2.5%,为连续第三日下挫,受美国经济衰退忧虑以及尾盘时日本东北部发生地震拖累,但日经指数持于本月稍早触及的低点上方.
市场人士称,亚洲投资者在地震发生後抛售日经期货,不过由于没有重大损失报告,日经期货缩减部分跌幅.此次地震发生在收盘前20分钟.
股市本周又受到打击,此前数据疲弱引燃美国可能陷入衰退的忧虑,而且由于部分欧洲的银行面临短期融资压力.市场人士称,日经指数在下周多数时间都可能维持在当前水准附近.
数据亦显示物价上涨仍然非常疲弱，第四季零售物价平减指数仅上涨0.3%，基础通胀率低于央行设定的2-3%目标区间，是令人担心的迹象。
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