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亚洲 | 2011年 8月 19日 星期五 15:19 BJT

〔日本股市〕收低2.5%,受美国衰退忧虑和日本东北部地震拖累(更新版)

(新增细节)

* 日本东北部发生地震,但没有重大损失报告

* 日经指数持于8月9日所及低点8,656点上方

* 投资者关注美国GDP数据和美联储主席贝南克讲话

路透东京8月19日电---日本股市日经指数收跌2.5%,为连续第三日下挫,受美国经济衰退忧虑以及尾盘时日本东北部发生地震拖累,但日经指数持于本月稍早触及的低点上方.

市场人士称,亚洲投资者在地震发生後抛售日经期货,不过由于没有重大损失报告,日经期货缩减部分跌幅.此次地震发生在收盘前20分钟.

股市本周又受到打击,此前数据疲弱引燃美国可能陷入衰退的忧虑,而且由于部分欧洲的银行面临短期融资压力.市场人士称,日经指数在下周多数时间都可能维持在当前水准附近.

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