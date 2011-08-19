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市场报道 | 2011年 8月 19日 星期五 15:32 BJT

〔中美关系〕中国总理温家宝称对美国经济重回健康增长的轨道有信心

路透北京8月19日电---中国总理温家宝周五在会见正在访华的美国副总统拜登时表示,对美国经济重回健康增长的轨道有信心.

美国副总统拜登正在中国进行为期五天的访问.他在同一场合指出,中国在美国国债问题上"无须担心".

对此,温家宝总理认为,拜登传达将为美债资产保值的明确信息是重要的.

中国国家副主席习近平周五稍早在与美国副总统拜登第二天的会谈中,对受债务问题困扰的美国经济的韧性给予明确的认同.[ID:nCN1911731](完)

--编译 尹嫄婷; 审校

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