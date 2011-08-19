欧洲已公布经济指标--2011/8/19

澳新汇市：零售销售数据不及预期打击澳元下跌，新西兰元上涨
数据亦显示物价上涨仍然非常疲弱，第四季零售物价平减指数仅上涨0.3%，基础通胀率低于央行设定的2-3%目标区间，是令人担心的迹象。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(%) 较上年同期(%)
国内生产总值(GDP):
英国 第二季 +0.2-@-p +0.5-@-f +0.7-@-p
德国 第二季 +0.1-@-p +1.5-@-r +2.8-u-p
法国 第二季 持平-p +0.9-f --
意大利 第一季 +0.1-f +0.1-f +1.0-f
消费者物价指数(CPI):
英国 7月 持平 -0.1 +4.4
德国 7月 +0.4-f +0.1-f +2.4-f
法国(HICP) 7月 -0.5-f +0.1 +2.1-f
意大利(HICP) 7月 -1.7-f +0.1-f +2.1-f
生产者物价指数(PPI):
英国 7月 +0.2 +0.1-r +5.9
德国 7月 +0.7 +0.1 +5.8
法国 6月 -0.1 -0.5 +6.1
意大利 6月 +0.1 -0.1 +4.3
失业率: 当月(季)% 上月(季)%
英国 6月 4.7-@ 4.7-@-r
德国 7月 7.0-u 7.0-@
法国 第一季 9.7-@ 9.7-@
意大利 6月 8.0-@ 8.1-@
(注:p-初值;f-终值;@-经季节调整;r-修正後;u-未经季节调整)(完)
--编译 侯向明;审校 高琦
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]
欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]
中国..........[ECI-DIARY-CDS] 全球主要国家[ECI/ALLCN]
已公布经济指标一览
美国...............[ECI/USCN] 日本.........[ECI/JPCN]
欧洲...............[ECI/EUCN] 韩国.........[ECI/KRCN]
中国.................[ECI/CN] 香港.........[ECI/HKCN]
澳洲..............[AU/STATCN] 台湾.........[ECI/TWCN]
数据亦显示物价上涨仍然非常疲弱，第四季零售物价平减指数仅上涨0.3%，基础通胀率低于央行设定的2-3%目标区间，是令人担心的迹象。
路透香港2月6日 - 香港金融管理局（HKMA）总裁陈德霖周一称，近月香港楼市成交量持续下跌，惟目前仍然未能确定周期变化。
路透上海2月6日 - 据路透统计，2016年中国信用债市场约有40只个券出现实质性违约，较上年大幅增加 ；而2017年供给侧改革仍将深入推进，此外金融去杠杆力度加大，企业债券融资环境料有所收紧，今年信用债 违约案例数量或仍维持在较高水平。 以下据公开信息统计的2017年中国信用债市场出现的违约案例一览： 发债主体 债券简称 发行规模 兑付日或 期限 票面利率 主承销商 债券种类 备 注 (亿元人民币) 付息日 ---------------------------------------------------------------------------------------------- *内蒙古博源 16博源SCP002 8 1月29日 9个月 6.60% 浦发银行 超短融 本息违约，兑付日因 控股集团 进出口银行 假期延至2月3