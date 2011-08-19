分析:中国海外铁矿石开发马力足,但打破供应依赖恐仍不易

(本文由路透中文网编译提供)

路透达喀尔8月18日电---中国在非洲等地大举推进铁矿石项目，有助于扩大其铁矿石供应渠道，但仅会使中国逐步降低对于铁矿石市场三巨头的依赖。

中国是全球第一大铁矿石消费国，去年进口铁矿石6.18亿吨，主要由全球三大矿业巨头必和必拓(BHP.AX)(BLT.L)、力拓(RIO.L)和淡水河谷(VALE5.SA)提供。

其中，85%的进口铁矿石仅仅来自四个国家--澳大利亚、巴西、印度与南非。

中国已开始加力打破这种依赖，诸如在西非投资采矿项目。中国在西非已就合资建厂达成多份协议，而且还在寻求达成其他协议，比如买下整个公司等。

从中长期来看，这些项目年产铁矿石规模可近2.5亿吨。但是分析人士指出，中国即使确定并完全开发这些提议项目，要摆脱对三巨头的依赖仍然非常困难。

新项目需要很多年才能实现全面投产，而矿业三巨头各自都有自己野心勃勃的扩张项目，进而巩固其市场主导地位。

投行Fairfax矿业分析师John Meyer指出，这些项目很难有机会取代力拓、淡水河谷与必和必拓等主要厂商的生产，因这些大企业在基础设施、资本开支与资源质量等方面拥有很大优势。

**中国努力打破对三巨头的依赖**

中国政府鼓励宝山钢铁(600019.SS)、武汉钢铁(600005.SS)等钢铁企业对海外铁矿石争取更多控制权。作为中国第三大钢铁企业的武钢誓言2015年前实现铁矿石自给自足。

中国钢铁工业协会副秘书长李新创7月份对《中国日报》表示：“目前中国进口铁矿石中来自中国拥有所有权的项目所占的比例不到10%。我们希望未来5-10年内这个数字能提高到50%。”

他指出，中国只有把这一数字提到50%，才能打破力拓、必和必拓与淡水河谷对铁矿石供应与定价的控制。

海外业务开展中，项目持股、组建合资公司是中国一贯的操作模式，而最近一项协议则与这一模式有出入。

7月份，四川汉龙集团15亿美元竞购澳大利亚Sundance Resources(SDL.AX)全部股权。後者正在开发横跨喀麦隆与刚果共和国的Mbalam铁矿石项目。

该案例与近期其他尝试显示，中国决心在铁矿石供应上获得更多直接控制权，而且急于及早出手，进行必要基础设施投资，以实现项目顺利运作。

GMP Europe资本市场主管Luca Del Conte表示：“当前市场形势下，只有中国企业能够支持如此大规模的基础设施投资。”（完）