《汇市解析》--技术面及价位预测(I)

香港房地产：楼市成交量持续下跌，惟尚未能确定周期变化--金管局总裁
路透香港2月6日 - 香港金融管理局（HKMA）总裁陈德霖周一称，近月香港楼市成交量持续下跌，惟目前仍然未能确定周期变化。
路透伦敦8月19日电---以下为德国商业银行分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:
欧元/美元:周四位于1.4330的55日移动均线,甚至1.4259的38.2%费波纳奇回档位都已差不多达到.万一後者失守,将考验位于1.4176的五周支撑线,但应该会起到支撑作用.阻力位目前分别在50%回档位附近的1.4389,以及调整後的通道阻力线及本周高点交汇的1.4507/18.我们预计未来几天将延续区间波动.
美元/日圆:继续跌向8月迄今低点76.29,以及3月低点76.25,周五就很可能测试该水准.若跌破这一线,将再度考验75.00的心理支撑.若跌破该支撑,其後是位于74.23的2009-11年支撑.万一出现扬升,较弱阻力位料分别位于78.06的8月1日高点附近、7月中旬低点78.45,以及55日移动均线与5月和6月低点交汇的79.16/69.若进一步上涨,将遇到五个月阻力线切入位79.66,以及80的心理关口.
美元/瑞郎:继续在0.8000的心理水准下方徘徊.若升破0.8000,将瞄准0.8034的7月中旬低点,其後是55日移动均线切入位0.8148.再往上是2011年下降趋势线切入位0.8173.8月4日高位0.7802附近有较弱支撑,一旦在0.8034受阻,0.7802也是短线下档目标之一.(完)
--编译 丁琦;审校 白云
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路透香港2月6日 - 香港金融管理局（HKMA）总裁陈德霖周一称，近月香港楼市成交量持续下跌，惟目前仍然未能确定周期变化。
路透上海2月6日 - 据路透统计，2016年中国信用债市场约有40只个券出现实质性违约，较上年大幅增加 ；而2017年供给侧改革仍将深入推进，此外金融去杠杆力度加大，企业债券融资环境料有所收紧，今年信用债 违约案例数量或仍维持在较高水平。 以下据公开信息统计的2017年中国信用债市场出现的违约案例一览： 发债主体 债券简称 发行规模 兑付日或 期限 票面利率 主承销商 债券种类 备 注 (亿元人民币) 付息日 ---------------------------------------------------------------------------------------------- *内蒙古博源 16博源SCP002 8 1月29日 9个月 6.60% 浦发银行 超短融 本息违约，兑付日因 控股集团 进出口银行 假期延至2月3
新股发行 ------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 缴款日 2/7 沪 博天环境 732603 4,001 *6.74 *22.97 中信建投 2/9 2/7 深 威星智能 002849 2,166.67 *12.08 *22.99 东吴证券 2/9 2/8 沪 海峡环保 732817 11,250 -- -- 兴业证券 2/10 *2/8 深 富瀚微 300613 1,111.15 55.64 22.99 广发证券 2/10 2/9 沪 重庆建工 730939 18,150 3.12 22