《汇市解析》--技术面及价位预测(I)

路透伦敦8月19日电---以下为德国商业银行分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:

欧元/美元:周四位于1.4330的55日移动均线,甚至1.4259的38.2%费波纳奇回档位都已差不多达到.万一後者失守,将考验位于1.4176的五周支撑线,但应该会起到支撑作用.阻力位目前分别在50%回档位附近的1.4389,以及调整後的通道阻力线及本周高点交汇的1.4507/18.我们预计未来几天将延续区间波动.

美元/日圆:继续跌向8月迄今低点76.29,以及3月低点76.25,周五就很可能测试该水准.若跌破这一线,将再度考验75.00的心理支撑.若跌破该支撑,其後是位于74.23的2009-11年支撑.万一出现扬升,较弱阻力位料分别位于78.06的8月1日高点附近、7月中旬低点78.45,以及55日移动均线与5月和6月低点交汇的79.16/69.若进一步上涨,将遇到五个月阻力线切入位79.66,以及80的心理关口.

美元/瑞郎:继续在0.8000的心理水准下方徘徊.若升破0.8000,将瞄准0.8034的7月中旬低点,其後是55日移动均线切入位0.8148.再往上是2011年下降趋势线切入位0.8173.8月4日高位0.7802附近有较弱支撑,一旦在0.8034受阻,0.7802也是短线下档目标之一.(完)

--编译 丁琦;审校 白云

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