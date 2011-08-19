版本:
中国
市场报道 | 2011年 8月 19日 星期五 15:39 BJT

〔欧洲汇市〕瑞郎上涨,因股市下跌继续

路透苏黎世8月19日电---瑞郎兑欧元和美元周五皆上涨,因美国经济放缓的迹象增加且一些欧洲银行可能面临短期融资压力的担忧,打压了投资者的风险偏好.

近期瑞郎经常与股市背道而驰,因投资者担忧全球经济增长,买入瑞郎避险.

美国费城联邦储备银行8月制造业指数大跌至负30.7,为2009年3月以来最低水平,7月为正3.2.指数低于零说明该地区制造业萎缩[ID:nCN1910409].数据引发美国经济复苏可能停顿的担忧.

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐