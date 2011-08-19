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市场报道 | 2011年 8月 19日 星期五 15:41 BJT

〔韩国股市〕暴跌6.2%,创2008年全球金融危机以来最严重跌幅(更新版)

(新增细节)

路透首尔8月19日电---韩国股市周五连续第二个交易下挫,录得2008年末全球金融危机以来最大单日百分比跌幅,因市场愈发担忧美国陷入衰退与欧元区财政危机无法获得突破性进展.

韩国股市周五遭遇猛烈抛盘,投资者争相锁定获利.在近期全球市场出现动荡前,韩国股市在过去一年间是亚洲表现最佳市场之一.

"欧美状况是否以及何时能够改善,看不到任何迹象.担忧不断增长,不仅是外国投资者,信托公司甚至保险公司,也都在抛售股票来止损."Golden Bridge Asset Management基金经理Cha Kyung-jin表示.

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