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亚洲 | 2011年 8月 19日 星期五 15:47 BJT

〔中国期市〕铜价持稳,仍受经济担忧拖累

路透上海8月19日电---伦敦金属交易所(LME)期铜周五小幅上涨,昨日下跌逾2%,因对欧元区债务问题的担忧和美国经济数据疲软继续拖累人气.

0704GMT,LME三个月期铜CMCU3小幅上涨0.4%报每吨8,805美元,此前低见8,700美元,为8月11日以来最低.

上海期货交易所主力11月合约SCFc3下跌0.5%至每吨66,350元人民币,昨日下跌0.2%.

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