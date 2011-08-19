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市场报道 | 2011年 8月 19日 星期五 15:53 BJT

〔欧洲汇市〕欧元/瑞郎跌1%,因全球增长及欧洲银行业忧虑推高避险需求

路透伦敦8月19日电---欧元/瑞郎EURCHF=周五在EBS交易平台日内下跌1%,至1.1259瑞郎,因全球增长放缓及欧洲银行业融资忧虑打压股市,推高对避险货币瑞郎的需求.(完)

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