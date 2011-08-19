〔中国债市〕人民币利率互换短稳长降,短期密切关注央行货币政策走向

路透上海8月19日电---中国人民币利率互换(IRS)周五长端追随海外IRS走势续降,因境外机构对中国经济可能硬着陆的忧虑不减.短端方面,则因银行间资金市场回购利率上行而相对平稳.

交易员并指出,虽然海外对中国经济增速放缓的担忧对IRS价格形成压制,但本周中国央行公开市场央票发行利率普涨,令市场升息预期加重,因此短期内需密切关注中国下一步的货币政策走向.

今日银行间市场主要回购利率续涨,其中七天期回购加权利率CN7DRP=CFXS涨幅逾60个基点(bp).[CN/CN]

上海一银行交易员称,受外围市场影响,IRS长端"向下的情绪没有减弱,还是对(中国)经济信心不足."

不过中国国家副主席习近平周五表示,中国经济将不会面临"硬着陆",美国经济具备韧劲.[ID:nCN1911205]这是中国官方对自身经济前景的最新表态.

中国央行公开市场本周央票发行利率全线上行,在政府重申控通胀仍为首要任务下,央行引导加息预期更浓.公开市场已连续五周净投放,累计达2,030亿元,其中本周380亿元.由于目前资金面基础依旧较为脆弱,货币政策的另一工具--存款准备金率近期再实施的可能性有限.[CN/MMTCN]

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价CNIRSFIX01(基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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周五 3.6800/3.7840 3.6575/3.7542 3.6517/3.7533 3.6533/3.7483 3.6150/3.9500

周四 3.6480/3.7440 3.7058/3.7975 3.7383/3.8317 3.7850/3.8800 3.7575/4.0488

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变动 +0.0320/+0.0400 -0.0483/-0.0433 -0.0866/-0.0784 -0.1317/-0.1317 -0.1425/-0.0988

注:以上数据均为按季度计算报价

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.

中国外汇交易中心的统计数据显示,2011年7月人民币IRS成交的名义本金总额为2,810.15亿元人民币,较6月的2,784.86亿元略增.2006年2月中国人民银行推出人民币利率互换交易试点後,当年每月平均成交不超过30亿元.(完)