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亚洲 | 2011年 8月 19日 星期五 16:12 BJT

〔日本债市〕收益率曲线趋陡,长债价格受信贷评级下调忧虑拖累

路透东京8月19日电---日本长期政府公债价格周五下跌,较短期公债价格上涨,因为投资者预计近期经济成长低迷,而且日本信贷评级将进一步恶化.

市场人士表示,可能包括一家大型日本银行在内的一些投资者,把资金从20年期券转至五年期券,令五年期收益率降至九个月低位.

尽管日本公债一开始追随了美国公债的涨势,但投资者对推高价格持谨慎态度,特别是对20年和30年期的超长期日债,因为日本大规模的公共债务可能会导致更多的信贷评级调降.

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