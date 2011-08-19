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市场报道 | 2011年 8月 19日 星期五 16:09 BJT

〔印尼股市〕日内跌幅扩大至4%,受全球经济忧虑拖累

路透曼谷8月19日电---印尼股市主要股指.JKSE周五跌幅扩大至4%,市场担忧美国陷入衰退及欧洲银行业融资问题,令大型股承压.(完)

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