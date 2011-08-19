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市场报道 | 2011年 8月 19日 星期五 16:09 BJT

〔表格〕LME金属库存最新变化--8月19日

路透伦敦8月19日电---伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为吨):

品种 最新库存 变动

铜 463,475 +500

锡 23,425 +190

铅 318,050 -75

锌 873,200 +525

铝 4,669,850 +104,425

镍 103,212 +120

铝合金 127,640 持平

NASAAC 153,040 -180

*NASAAC为北美特种铝合金(完)

--编译 李富强; 审校 白云

LME金属库存数据 <0#LME-STOCKS>

品种 库存数据 库存分布 品种 库存数据 库存分布

--- ----------- ---------------- --- ----------- -----------------

铜 .MCU-STOCKS <0#MCUSTX-LOC-GRD> 铅 .MPB-STOCKS <0#MPBSTX-LOC-GRD>

铝 .MAL-STOCKS <0#MALSTX-LOC-GRD> 锡 .MSN-STOCKS <0#MSNSTX-LOC-GRD>

锌 .MZN-STOCKS <0#MZNSTX-LOC-GRD> 铝合金 .MAA-STOCKS <0#MAASTX-LOC-GRD>

镍 .MNI-STOCKS <0#MNISTX-LOC-GRD> NASAA .MNA-STOCKS <0#MNASTX-LOC-GRD>

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