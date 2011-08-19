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市场报道 | 2011年 8月 19日 星期五 16:19 BJT

〔欧洲股市〕银行类股触及逾两年低位,受累于融资压力及全球经济忧虑

路透8月19日电---欧洲银行类股周五触及逾两年低位,因为市场担忧全球经济将滑向衰退,而且在欧元区主权债务危机的笼罩下,该地区部分银行面临短期融资压力.

LLOYDS (LLOY.L)股价盘中下跌7.3%,苏格兰皇家银行(RBS)(RBS.L)跌5.8%,巴克莱(BARC.L)跌5.4%.(完)

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