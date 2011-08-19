版本:
中国
市场报道 | 2011年 8月 19日 星期五 16:13 BJT

〔欧洲汇市〕英镑兑身陷困境的欧元上涨,但兑美元走低

路透伦敦8月19日电---英镑兑欧元周五徘徊在12周高点附近,对欧元区债务危机恶化的担忧打压欧元,但英镑兑美元下滑,因疲弱的美国数据引发资金撤离股市与较高风险货币.

对全球衰退与欧元区部分银行面临压力的担忧日益加剧,打压欧洲股市.FTEU3大跌2.6%,扩大前日的急剧跌势.

分析师说,从某种程度上说英镑因欧元困境而受益,但上升空间有限,因近期英国自身经济表现不佳.

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐