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亚洲 | 2011年 8月 19日 星期五 16:20 BJT

〔新债招标〕中国国药控股三年期中期票据利率为5.53%--路透数据

路透北京8月19日电---路透数据NEWISSUEC显示,中国最大药品分销商--国药控股股份有限

公司(1099.HK)周五簿记建档发行的30亿元人民币三年期中期票据,票面利率确定为5.53%.

具体条款如下:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 票面利率 承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (年) (缴款日)

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国药控股 50 30 3 5.53% 兴业银行 AAA 8/22 8/23

(1099.HK) 中金公司

=================================================================================(完)

--发稿 钟华; 审校 张喜良

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