〔路透基点〕如家快捷酒店并购融资贷款进入2.5亿美元的分销阶段

路透香港8月19日电---据汤森路透旗下基点引述银行消息人士报导,对在美国Nasdaq上市的如家快捷酒店管理公司(Home Inns& Hotels Management Inc.)4.7亿美元并购融资已进入分销阶段.该项融资用于如家收购中国本土另一家经济型连锁酒店运营商莫泰168国际控股(Motel 168 International Holdings Ltd),分销金额为2.5亿美元.

委托主办行瑞士信贷和摩根大通已邀请其它银行参与这项四年期贷款,要求承贷额在4,000万美元左右,包含所有费用的价码为逾400个基点.

据称数家欧洲银行考虑参贷.该项贷款为美元贷款,将由一家海外特殊目的机构(SPV)作为借款人.

5月末,如家宣布以现金加股票总计4.7亿美元的对价收购莫泰168.持有莫泰168 59%股份的摩根士丹利和其它股东今年2月将其挂牌出售.

根据交易设计,如家此次收购将支付约3.05亿美元现金,同时将发行815万股普通股,发行价等于其美国存托股份(ADS)每份40.37美元的花格.瑞士信贷和摩根大通担任如家的财务顾问.(完)