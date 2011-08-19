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市场报道 | 2011年 8月 19日 星期五 16:47 BJT

〔表格〕英国7月公共部门收支为盈馀56.46亿英镑,预估为盈馀80亿英镑

路透伦敦8月19日电---英国国家统计局周五公布,7月政府收支数据如下:

* 英国7月公共部门收支为盈馀56.46亿英镑(调查预估为盈馀80亿英镑),2010年7月为盈馀185.33亿英镑

* 英国7月公共部门净盈馀为19.61亿英镑(预估为借款5.0亿英镑),上年同期为借款13.50亿英镑

详细数据如下(单位为10亿英镑,除特别说明外正数表示短差,负数表示盈馀):

7月 4月/7月 4月/7月

2011年 2011年 2010年

公共部门收支短差(PSNCR) -5.646 29.235 -16.306

公共部门净借款(PSNB) -1.961 32.256 35.211 (完)

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--编译 王洋;审校 侯向明

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