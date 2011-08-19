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市场报道 | 2011年 8月 19日 星期五 16:49 BJT

〔英国财政〕尽管财政数据不错,英国仍须坚持减赤计划--财政部

路透伦敦8月19日电---英国财政部周五重申其坚持严格撙节计划的誓言,尽管周五公布的公共财政数据意外坚挺.

"今天的数据继续显示,减赤正在产生效果,7月公共财政收支平衡,"财政部发言人在声明中表示.

"不过,近几周以来欧元区动荡及美国降评显示,坚持减赤计划至关重要."(完)

--编译 丁琦;审校 王洋

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