版本:
中国
亚洲 | 2011年 8月 19日 星期五 16:48 BJT

〔亚洲橡胶〕TOCOM期胶下跌近3%,受疲软的油市和股市拖累

路透东京8月19日电---东京工业品交易所(TOCOM)主力期胶周五下跌近3%,因对全球金融系统和美国经济的担忧重燃引发全面抛售.

TOCOM指标1月期胶<0#JRU:>结算价跌9.9日圆或2.7%,报每公斤352.3日圆.盘中曾最多下挫10.2日圆或2.8%至352.0日圆,为8月9日以来最低.

东京期胶本周下跌2.6%,为连续三周下滑,上周跌幅为5.2%.

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐