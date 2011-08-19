〔全球金融〕中国将缺席下周的美联储Jackson Hole年会--知情人士

香港房地产：楼市成交量持续下跌，惟尚未能确定周期变化--金管局总裁
路透香港2月6日 - 香港金融管理局（HKMA）总裁陈德霖周一称，近月香港楼市成交量持续下跌，惟目前仍然未能确定周期变化。
路透北京8月19日电---两位知情人士周五向路透表示,中国将缺席下周在美国怀俄明州Jackson Hole举行的央行官员年会.
此次会议由堪萨斯城联储组织,包括美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席贝南克在内的全球知名经济学家和央行官员将与会.
中国人民银行行长周小川曾在2005年首次出席该会议,但数年来,中国很少派遣高层官员参加该年会.
上述消息人士并没有透露中国决定不参加8月27日年会的原因,但指出中国去年也没有出席.
全球投资者密切关注此次年会的结果.
美联储主席贝南克在2010年的会议上表示,如果经济明显恶化,或者物价和薪资长时间下滑,美国决策者准备购买更多政府债券、抵押贷款证券、住宅和股票.(完)
--编译 兰秀娟;审校 丁琦
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