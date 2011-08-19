〔中国债市〕现券收益率小幅走跌,经济忧虑升温增强避险需求

香港房地产：楼市成交量持续下跌，惟尚未能确定周期变化--金管局总裁
路透香港2月6日 - 香港金融管理局（HKMA）总裁陈德霖周一称，近月香港楼市成交量持续下跌，惟目前仍然未能确定周期变化。
路透上海8月19日电---中国银行间债市周五现券收益率小幅走跌.经济担忧情绪再度升温令股市全面下挫,同时促使更多资金进入债市避险,不过升息预期制约了买盘动能.
交易员指出,自本周央票发行利率上调以来,投资者对央行可能升息的预期开始加热,债市回暖势头受阻.不过目前通胀虽已回落迹象,且经济担忧已经升温,即便货币政策没有放松,也不可能进一步加大收紧力度.预计债市近期仍将呈现震荡筑底走势.
上海一券商交易员称,"今天收益率整体下了一些,有3、5个点吧,主要还是跟隔夜美股大跌有关,但下行空间可能有限,毕竟有央票发行利率在那里卡着."
另有华东一券商交易员表示,现在关键不清楚央票收益率上行会不会是加息的信号,今天又是周末,部分机构的观望情绪仍较重.
市场对欧洲的银行体质及美国重陷衰退的担忧重燃,导致隔夜美国股市重挫,三大指数跌幅均超过3%.中国股市沪综指.SSEC收报2,534.358点,下跌25.114点,或0.98%.本周该股指累计下跌2.27%,为连续第五周走低.[.NCN][.SSCN]
中国央行公开市场本周央票发行利率全线上行,在政府重申控通胀仍为首要任务下,央行引导加息预期更浓.公开市场已连续五周净投放,累计达2,030亿元,其中本周380亿元.由于目前资金面基础依旧较为脆弱,货币政策的另一工具--存款准备金率近期再实施的可能性有限.[CN/MMTCN]
今日剩馀期限近0.27年的固息国债040010券CN040010=CFXS成交居首,收报100.30元,对应收益率3.5684%,成交103.51亿元.
质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):
1天 7天
CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS
----------------------------------
今日 3.7282 4.5171
上日 3.4832 3.8492
以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)
央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 3.6619/3.5889
国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 3.6321/3.5641
金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 4.2122/4.1427
欲浏览各债券品种基准券收益率报价,请点选<CN/CONTC203>
欲浏览其他期限国债回购利率报价,请点选<0#CNREPO=SS>
--发稿 周晓峰; 审校 黄凯
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