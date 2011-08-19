〔欧洲个股〕Azimut集团成立上海和香港子公司,掘金人民币资产管理市场

路透上海8月19日电---意大利最大的独立资产管理公司Azimut集团(AZMT.MI)正将其网络拓展至欣欣向荣的大中国地区,其成立香港和上海子公司,瞄准前景广阔的人民币离岸和在岸的资产管理市场.

周五开业的安中投资管理咨询(上海)公司,旨在向国内的机构及高端私人投资者提供量身订制的投资咨询建议.虽然其不拥有银行、证券、信托等金融牌照,但未来安中将以投资顾问模式,向其客户推荐各种投资组合.

安中投资总经理盖瑞德(Gerard A. DeBenedetto)对路透表示,"市场上有越来越来的产品,但客户总会对这些产品不感兴趣...富裕人群和机构对于风险管理和资产配置的认识正变得越来越聪明."

他透露,下半年安中投资将与国内的银行合作,推出一款适合其客户的固定收益产品.

盖瑞德具有20年的金融从业经历,先後在雷曼、美国国际集团(AIG.N)等金融机构任职,并在国泰基金管理公司担任产品规划部副总监.而安中投资首席投资官刘翔则是盖瑞德在国泰基金的同事,刘翔此前担任沪深300指数基金及国泰纳斯达克100指数基金的基金经理.

Azimut集团7月曾表示,未来三年内计划投资共3,000万欧元,拓展包括中国、土耳其、瑞士等在内的海外市场.公司希望三至五年内,意大利本土以外的业务能给集团贡献10%的净利.[ID:nLDE76J190](完)