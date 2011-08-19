〔欧洲个股〕Azimut集团成立上海和香港子公司,掘金人民币资产管理市场

香港房地产：楼市成交量持续下跌，惟尚未能确定周期变化--金管局总裁
路透香港2月6日 - 香港金融管理局（HKMA）总裁陈德霖周一称，近月香港楼市成交量持续下跌，惟目前仍然未能确定周期变化。
路透上海8月19日电---意大利最大的独立资产管理公司Azimut集团(AZMT.MI)正将其网络拓展至欣欣向荣的大中国地区,其成立香港和上海子公司,瞄准前景广阔的人民币离岸和在岸的资产管理市场.
周五开业的安中投资管理咨询(上海)公司,旨在向国内的机构及高端私人投资者提供量身订制的投资咨询建议.虽然其不拥有银行、证券、信托等金融牌照,但未来安中将以投资顾问模式,向其客户推荐各种投资组合.
安中投资总经理盖瑞德(Gerard A. DeBenedetto)对路透表示,"市场上有越来越来的产品,但客户总会对这些产品不感兴趣...富裕人群和机构对于风险管理和资产配置的认识正变得越来越聪明."
他透露,下半年安中投资将与国内的银行合作,推出一款适合其客户的固定收益产品.
盖瑞德具有20年的金融从业经历,先後在雷曼、美国国际集团(AIG.N)等金融机构任职,并在国泰基金管理公司担任产品规划部副总监.而安中投资首席投资官刘翔则是盖瑞德在国泰基金的同事,刘翔此前担任沪深300指数基金及国泰纳斯达克100指数基金的基金经理.
Azimut集团7月曾表示,未来三年内计划投资共3,000万欧元,拓展包括中国、土耳其、瑞士等在内的海外市场.公司希望三至五年内,意大利本土以外的业务能给集团贡献10%的净利.[ID:nLDE76J190](完)
--发稿 林琦; 审校 黄凯
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路透东京2月4日 - 美国国防部长马蒂斯(Jim Mattis)周六淡化美国在南海采取重大军事行动的必要，尽管他同时也严厉批评中国政府“破坏了该地区国家的信任”。
路透上海2月6日 - 据路透统计，2016年中国信用债市场约有40只个券出现实质性违约，较上年大幅增加 ；而2017年供给侧改革仍将深入推进，此外金融去杠杆力度加大，企业债券融资环境料有所收紧，今年信用债 违约案例数量或仍维持在较高水平。 以下据公开信息统计的2017年中国信用债市场出现的违约案例一览： 发债主体 债券简称 发行规模 兑付日或 期限 票面利率 主承销商 债券种类 备 注 (亿元人民币) 付息日 ---------------------------------------------------------------------------------------------- *内蒙古博源 16博源SCP002 8 1月29日 9个月 6.60% 浦发银行 超短融 本息违约，兑付日因 控股集团 进出口银行 假期延至2月3