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市场报道 | 2011年 8月 19日 星期五 16:52 BJT

《即时观点》英国7月公共财政状况优于预期,政府仍有望实现目标

路透伦敦8月19日电---英国7月公共财政录得整体盈馀,因增税与银行税措施令政府收入增加,令本财年借款总额下降,也让政府有望实现其目标.

详细数据如下(单位为10亿英镑,除特别说明外正数表示短差,负数表示盈馀):

7月 预估

公共部门收支短差(PSNCR) -5.646 -8.00

公共部门净借款(PSNB) -1.961 0.50

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