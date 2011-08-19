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亚洲 | 2011年 8月 19日 星期五 17:21 BJT

〔中国债市〕交易所信用债本周因央票利率上行走跌,下周料呈震荡走势

路透北京8月19日电---中国证券交易所市场信用债本周总体下跌.央票发行收益率本周意外上行,增添市场对央行加大资金回笼及升息预期,交易所债市投资者纷纷抛售债券.不过,欧美经济堪忧再度波及境内市场,令交易所信用债券周五稍有所反弹.

交易员并指出,市场对央行近日是否加息还存在分歧,加上海外市场动荡,下周交易所债市可能呈现震荡走势格局.

"这周交易所信用债(价格)有点跌,主要还是受央票利率上行的影响.周五的时候,外汇市场不好,又有点反弹."北京一券商交易员称.

他并表示,尽管央票发行收益率走升,但可能还不会马上升息,海外市场的动荡对中国债市的影响,应该还会延续,因此下周交易所信用债可能会以震荡为主.

中国央行公开市场本周央票发行利率全线上行,在政府重申控通胀仍为首要任务下,央行引导加息预期更浓.[ID:nCN1908207]

美国公债价格周四上涨,10年期公债收益率一度跌破2%,因市场对欧洲的银行体质及美国重陷衰退的担忧重燃.而道琼工业指数重挫3.68%,报10,990.58.泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数则录得2009年3月来最大单日跌幅.[.NCN][.EUCN]

以下是沪、深交易所主要债券指数情况:

证交所主要债券指数收盘 周五 较上周五 周高 周低

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上证企业债指数.SSECBI 145.0792 -0.1630 145.3396 144.9875

上证公司债指数.SSEEBI 128.9339 -0.0337 129.1051 128.8905

上证分离债指数.SSEDCBI 127.1823 -0.4113 127.8079 127.1152

上证国债指数.SSEBI 129.2066 +0.1759 129.2134 129.0532

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深证企债指数.SZCBI 125.1710 -0.2710 125.4760 125.0790

========================================================================(完)

--发稿 钟华; 审校 张喜良

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