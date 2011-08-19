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市场报道 | 2011年 8月 19日 星期五 17:16 BJT

〔希腊经济〕2011年料将萎缩逾4.5%--财政部长

路透雅典8月19日电---希腊财政部长周五表示,今年希腊经济料将萎缩逾4.5%,并称如果该国坚持其现有计划,无需采取新的撙节措施.

"前几个月的(经济)预估为萎缩3.8-3.9%.目前新的预估为萎缩4.5%以上,"财政部长Evangelos Venizelos对SKAI电台表示.

他并称,有关欧盟/IMF对希腊第二轮援助谈判无法在10月中以前就细节最终达成一致.(完)

--编译 丁琦;审校 隋芬

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