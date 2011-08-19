〔中国汇市〕人民币兑美元小幅续收跌,因隔夜美元涨势拉低中间价(更新版)

(新增最新报价)

* 即期汇价收盘续跌,但整体上延续了近期的盘整态势

* 因隔夜美元大涨,致人民币中间价大幅回调

* 此前受到压制的结汇盘大量涌出,市场成交活跃

* 下周盘整概率大,料将受国际美元走势掣肘

路透上海8月19日电---中国外汇交易中心人民币兑美元CNY=CFXS周五即期汇价收盘续跌,因隔夜美元大幅走高,促使人民币中间价跌破6.40关口;不过在大量结汇盘的推动下,即期汇价并未深跌,整体上延续了近期的盘整态势.

交易员指出,上周人民币升值过快,结汇盘受到了很大程度的压制,今日中间价低开後这部分结汇需求快速涌出,市场成交非常活跃.下周料结汇盘仍然踊跃,但人民币升值步伐将放缓,并受制于国际美元走势.

"今天结汇量特别大,...之前人民币不是上的特别快嘛,当时有很多美元没来得及结汇,所以今天看中间价下来了,就急于把美元结掉,"上海一银行交易员称.

纽约汇市美元和日圆周四全线上涨,因美国经济走弱的迹象及对欧洲的银行在欧元区债务敞口的担忧驱使投资者纷纷涌入避险货币.[ID:nCN1910489]

不过,中国国家副主席习近平周五在与美国副总统拜登第二天的会谈中,对受债务问题困扰的美国经济的韧性给予明确的认同.他称,"我们相信,美国经济战胜此次挑战後,将实现更好的发展.[ID:nCN1911731]

以下为今日人民币兑美元主要报价CNY=CFXS以及中间价CNY=PBOC:

收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价

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6.3930 6.3919 6.3999 6.4032 6.3942 6.3877

东京汇市欧元和澳元等商品货币周五承压走低,此前一连串疲弱的美国经济数据,以及市场对欧洲银行业的担忧令投资人涌向美国公债,并逃离股市.[FRX/CN]

以下为北京时间16:50,离岸市场人民币报价:

今日 上日

NDF一年期人民币/美元CNY1YNDFOR= 6.2890/30 6.2850

香港离岸市场人民币兑美元即期CNH= 6.3765/75 6.3750

境内市场美元兑人民币一年期掉期USDCNY1Y=CFXS最新成交为贴水585点,相当于市场认为一年後人民币兑美元将达到6.3345元.

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.但一直表示人民币汇率不存在大幅波动和变化的基础.(完)