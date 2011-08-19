《每日盘後综述》 外围经济堪忧打压中国股市和汇市,避险需求支撑债市

香港房地产：楼市成交量持续下跌，惟尚未能确定周期变化--金管局总裁
路透香港2月6日 - 香港金融管理局（HKMA）总裁陈德霖周一称，近月香港楼市成交量持续下跌，惟目前仍然未能确定周期变化。
路透上海8月19日电---美国疲弱经济数据和欧洲银行业融资压力所引发的担忧亦波及中国.中国股市周五收低近1%,但跌幅明显逊于日本[.TCN]和韩国[.KSCN]等周边国家股市.下周股市或在前期低点获支撑并缓慢抬升,但加息预期萦绕不散,且欧美经济前景堪忧,让股指面临上档压力.
外汇市场上,避险情绪驱动下,投资者纷纷涌入避险货币,令美元汇率走升,拉低人民币中间价.不过在大量结汇盘的推动下,即期汇价并未深跌,整体上延续了近期的盘整态势.
与股市相反,全球经济衰退的阴影令债市避风港功能再现,银行间债市周五现券收益率走低.但在本周公开市场央票发行利率普涨加重升息忧虑情况下,买盘底气不足而限制收益率跌幅.
市场对欧洲的银行体质及美国重陷衰退的担忧重燃,导致隔夜美国股市重挫,三大指数跌幅均超过3%.道琼工业指数重挫3.68%,报10,990.58.泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数则录得2009年3月来最大单日跌幅.[.NCN][.EUCN]
以下为路透为您整理的今日主要金融市场表现.
--股市:
中国股市沪综指周五收盘缩减跌幅至近1%,收回早前因外围市场拖累的部分失地.虽然前期低点支撑较强,未来一周股市或能缓慢抬升,但加息预期萦绕不散,且欧美经济前景堪忧,让股指面临上档压力.
沪综指.SSEC收报2,534.358点,下跌25.114点,或0.98%.本周该股指累计下跌2.27%,为连续第五周走低.沪市A股今日成交额735亿元人民币,略低于上日的759亿元.
联讯证券分析师曹卫东称,海外市场影响是股市收跌的主要因素,此外,今日还是股指期货交割日,且临近周末交投谨慎,市场依然存在加息预期,在这些因素作用下,股市延续了原有趋势.
--汇市:
中国外汇交易中心人民币兑美元CNY=CFXS周五即期汇价收盘续跌,因隔夜美元大幅走高,促使人民币中间价跌破6.40关口;不过在大量结汇盘的推动下,即期汇价并未深跌,整体上延续了近期的盘整态势.
交易员指出,上周人民币升值过快,结汇盘受到了很大程度的压制,今日中间价低开後这部分结汇需求快速涌出,市场成交非常活跃.下周料结汇盘仍然踊跃,但人民币升值步伐将放缓,并受制于国际美元走势.
"今天结汇量特别大,...之前人民币不是上的特别快嘛,当时有很多美元没来得及结汇,所以今天看中间价下来了,就急于把美元结掉,"上海一银行交易员称.
--债市:
中国银行间债市周五现券收益率小幅走跌.经济担忧情绪再度升温令股市全面下挫,同时促使更多资金进入债市避险,不过升息预期制约了买盘动能.
交易员指出,自本周央票发行利率上调以来,投资者对央行可能升息的预期开始加热,债市回暖势头受阻.不过目前通胀虽已回落迹象,且经济担忧已经升温,即便货币政策没有放松,也不可能进一步加大收紧力度.预计债市近期仍将呈现震荡筑底走势.
今日剩馀期限近0.27年的固息国债040010券CN040010=CFXS成交居首,收报100.30元,对应收益率3.5684%,成交103.51亿元.
--黄金:
现货金XAU=上涨1.6%至每盎司1,853.2美元的纪录高位,截至0632GMT报每盎司1,847.56美元.黄金有望录得5.9%的周涨幅,实现连续第七周上涨,且为2009年2月迄今最高涨幅.黄金本月已九次触及纪录高点,累计上涨近14%,为1999年9月迄今最好月度表现.美国期金GCcv1一度升至1,856.50美元的纪录高位,随後回落至1,850.60美元,较上日收盘价涨1.6%.
"由于市场愈发担心美国疲弱数据和欧洲情况,这并不令人意外."Investec Australia交易部主管Darren Heathcote称"看起来,黄金不太会下跌,特别是在目前,因为市场上有这麽多的不确定性和焦虑情绪."
汤森路透旗下金属顾问机构GFMS称,未来六个月,全球经济不确定性料有可能将金价进一步推至每盎司1,900美元水平.
上海金交所主要现货金品种99.95金XAU9995=SGEX上涨11.88元,至380.89元.上海期交所黄金期货主力合约SHAUZ1上涨14.36元至383.80元.(完)
--发稿 刘昕/李宏薇; 审校 黄凯
路透香港2月6日 - 香港金融管理局（HKMA）总裁陈德霖周一称，近月香港楼市成交量持续下跌，惟目前仍然未能确定周期变化。
路透上海2月6日 - 据路透统计，2016年中国信用债市场约有40只个券出现实质性违约，较上年大幅增加 ；而2017年供给侧改革仍将深入推进，此外金融去杠杆力度加大，企业债券融资环境料有所收紧，今年信用债 违约案例数量或仍维持在较高水平。 以下据公开信息统计的2017年中国信用债市场出现的违约案例一览： 发债主体 债券简称 发行规模 兑付日或 期限 票面利率 主承销商 债券种类 备 注 (亿元人民币) 付息日 ---------------------------------------------------------------------------------------------- *内蒙古博源 16博源SCP002 8 1月29日 9个月 6.60% 浦发银行 超短融 本息违约，兑付日因 控股集团 进出口银行 假期延至2月3
新股发行 ------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 缴款日 2/7 沪 博天环境 732603 4,001 *6.74 *22.97 中信建投 2/9 2/7 深 威星智能 002849 2,166.67 *12.08 *22.99 东吴证券 2/9 2/8 沪 海峡环保 732817 11,250 -- -- 兴业证券 2/10 *2/8 深 富瀚微 300613 1,111.15 55.64 22.99 广发证券 2/10 2/9 沪 重庆建工 730939 18,150 3.12 22