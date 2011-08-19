〔新闻稿〕中国副主席习近平与美国副总统拜登共同发言内容--新华社

(以下为8月19日新华社发布的中国国家副主席习近平与美国副总统拜登在中美企业家座谈会的发言内容)

习近平就中美两国企业在中美关系深入发展的大背景下，特别是在当前世界经济复杂严峻的形势下，如何把握机遇、共谋发展的问题提出４点建议。

一是要增强信心。当前国际金融市场出现急剧动荡，世界经济复苏的不确定性、不稳定性上升，给经济复苏、企业经营带来新的挑战。在此情况下，最关键的是要振奋精神、增强信心。

中国将继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，保持宏观经济政策连续性、稳定性，提高政策针对性、灵活性、前瞻性，处理好保持经济平稳较快发展、调整经济结构、管理通胀预期三者的关系。

我们有信心、有能力保持国民经济平稳较快发展，中国经济决不会出现所谓的“硬着陆”。

美国经济向来具有很强的韧性和自我修复能力，相信美国经济一定会在应对挑战中取得更好发展。希望中美两国企业家审时度势、坚定信心，努力化挑战为机遇，强化变革、开拓创新，通过自身发展为中美经济和世界经济实现强劲、可持续、平衡增长做出积极贡献。

二是要着眼长远。中国“十二五”规划明确提出加快转变经济发展方式和扩大内需，预计未来５年中国将进口超过８万亿美元商品，到２０１５年中国社会消费品零售总额有望达到３１万亿元人民币，这将为包括美国在内的世界各国企业提供更多更大的商机。

同时，越来越多有实力、有眼光的中国企业也在积极开拓美国市场。希望两国企业家敏锐把握能源、环保、基础设施、生物医药、金融服务、中小企业等广泛领域的巨大合作机会，相向而行、精诚合作，立足当前、投资未来，共同谱写两国经贸合作新篇章。

三是要深化合作。随着中国改革开放和现代化建设深入发展，３０多年前单纯由美国提供资金和技术，中国提供劳动力、资源和市场的传统合作模式已经发生根本变化。中美经贸合作正在朝着更广领域、更高水平迈进。中美企业在合作与发展中当然也会有竞争，但这是相互促进、相互借鉴基础上的良性竞争，从根本上说是有利于双方共同发展的。我们愿意看到这种良性竞争带来的互利共赢。

四是要相互包容。由于中美经贸合作规模大、发展速度快，在合作过程中出现一些分歧和摩擦是很正常的。我们应当以包容的理念和大度的心态来对待。要坚持相互尊重、平等协商，遵循市场规律，按照世贸组织规则妥善处理。

中国将继续解放思想、坚持改革开放，切实贯彻依法治国方略，不断完善对外经贸合作法律法规，有效加强知识产权保护，并在自主创新产品认定、政府采购方面一视同仁，一如既往为所有合作者创造良好投资环境。

希望美方排除贸易和投资保护主义干扰，在中方高度关切的放宽美对华高技术产品出口限制、为中国企业赴美投资提供公平环境等问题上早日采取切实行动。相信只要我们坚持平等相待、互谅互让，中美经贸合作就一定能够得到更好、更大的发展。

拜登在座谈会上发表讲话。他赞同习近平关于进一步加强两国经贸合作的４点建议，表示３０年来中国发生很多变化，两国都从双边经贸合作中受益。经贸合作是两国合作的重要领域。

中国“十二五”规划对中国有利，对美国也有利，美中经贸合作符合两国及全世界利益。美国致力于促进持续、平衡、公平、开放的经济增长，我对美国经济的强劲和活力充满信心。

美方愿意同中方加强两国在市场准入和双向投资方面的合作，欢迎和鼓励中国企业和实体到美投资。对于两国经贸关系中存在的问题，双方应在平等和相互尊重基础上通过坦诚对话加以解决。(完)