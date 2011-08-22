(重温稿)《路透简报》--中国金融市场一周走势回顾

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
以下为路透中文新闻为您整理的8月15日-19日当周中国金融市场摘要:
汇市:
--人民币兑美元CNY=CFXS周初因官方媒体再议扩大汇率波幅,而一度刷新汇改高点纪录,但
在上周屡创新高後,人民币短期内继续走升明显乏力,加上国际美元受避险情绪追捧大幅上涨,
人民币整体呈盘整走势.下周结汇盘料依然踊跃,但人民币升值步伐将有所放缓,并受国际美元
走势掣肘.[CNY/CN-PMF]
公开市场操作:
--中国央行公开市场当周央票发行利率全线上行,在政府重申控通胀仍为首要任务下,央行引
导加息预期更浓.
公开市场已连续五周净投放,累计达2,030亿元人民币,其中当周380亿元.由于目前资金面基础
依旧较为脆弱,对于货币政策的另一工具--存款准备金率近期再实施的可能性有限.[CN/MMTCN]
债市:
--银行间债市收益率全周盘整,央票发行利率上调以来,投资者对央行可能升息的预期开始加
热,债市回暖势头受阻.不过目前通胀已有回落迹象,且经济担忧已经升温,即便货币政策没有
放松,也不可能进一步加大收紧力度.预计债市近期仍将延续震荡筑底走势.[CN/CN]
--票据转贴利率依然高位震荡,在持续紧张的信贷规模压制下,机构仍多以出票为主,利率波动
也较为敏感,成交多集中在1-3个月左右的短期品种.下周进入月度下旬,收票机构将有所增多,
转贴利率有回落的可能,但机构对年底信贷规模的预期均偏紧,料下行空间有限.[CN/CPCN]
股市:
--沪综指.SSEC全周累计下跌2.27%,连续第五周走低.在金融股带动下沪综指周一收升,但此
後连跌四日,因央票发行利率全线上行令加息预期升温,海外市场挫跌亦冲击国内股市.沪指後
期上档依然沉重,但前期低点2,430点支撑较为强劲,未来或继续窄幅震荡.[.SSCN]
期市:
--沪铜当周呈现盘整走势,对欧元区债务问题的担忧和美国经济数据疲软继续拖累人气.沪铜
主要合约SCFc3周五收报66,350元,全周小跌110元.[MET/SHCN]
黄金:
--国内黄金价格续创纪录新高,跟随国际金价走势.因美国经济前景恶化以及欧洲银行业隐忧,
投资者追捧黄金避险.国内主要现货金品种XAU9995=SGEX周五收报380.89元,全周飙涨18.36
元;期金主要合约SHAUZ1收报383.80元,亦大涨20.81元.(完)
--整理 周晓峰/曾菱; 审校 张喜良
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。