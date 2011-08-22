(重温稿)《路透简报》--中国金融市场一周走势回顾

以下为路透中文新闻为您整理的8月15日-19日当周中国金融市场摘要:

汇市:

--人民币兑美元CNY=CFXS周初因官方媒体再议扩大汇率波幅,而一度刷新汇改高点纪录,但

在上周屡创新高後,人民币短期内继续走升明显乏力,加上国际美元受避险情绪追捧大幅上涨,

人民币整体呈盘整走势.下周结汇盘料依然踊跃,但人民币升值步伐将有所放缓,并受国际美元

走势掣肘.[CNY/CN-PMF]

公开市场操作:

--中国央行公开市场当周央票发行利率全线上行,在政府重申控通胀仍为首要任务下,央行引

导加息预期更浓.

公开市场已连续五周净投放,累计达2,030亿元人民币,其中当周380亿元.由于目前资金面基础

依旧较为脆弱,对于货币政策的另一工具--存款准备金率近期再实施的可能性有限.[CN/MMTCN]

债市:

--银行间债市收益率全周盘整,央票发行利率上调以来,投资者对央行可能升息的预期开始加

热,债市回暖势头受阻.不过目前通胀已有回落迹象,且经济担忧已经升温,即便货币政策没有

放松,也不可能进一步加大收紧力度.预计债市近期仍将延续震荡筑底走势.[CN/CN]

--票据转贴利率依然高位震荡,在持续紧张的信贷规模压制下,机构仍多以出票为主,利率波动

也较为敏感,成交多集中在1-3个月左右的短期品种.下周进入月度下旬,收票机构将有所增多,

转贴利率有回落的可能,但机构对年底信贷规模的预期均偏紧,料下行空间有限.[CN/CPCN]

股市:

--沪综指.SSEC全周累计下跌2.27%,连续第五周走低.在金融股带动下沪综指周一收升,但此

後连跌四日,因央票发行利率全线上行令加息预期升温,海外市场挫跌亦冲击国内股市.沪指後

期上档依然沉重,但前期低点2,430点支撑较为强劲,未来或继续窄幅震荡.[.SSCN]

期市:

--沪铜当周呈现盘整走势,对欧元区债务问题的担忧和美国经济数据疲软继续拖累人气.沪铜

主要合约SCFc3周五收报66,350元,全周小跌110元.[MET/SHCN]

黄金:

--国内黄金价格续创纪录新高,跟随国际金价走势.因美国经济前景恶化以及欧洲银行业隐忧,

投资者追捧黄金避险.国内主要现货金品种XAU9995=SGEX周五收报380.89元,全周飙涨18.36

元;期金主要合约SHAUZ1收报383.80元,亦大涨20.81元.(完)