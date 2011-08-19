《中国市场主要利率水平一周回顾》--8月19日

香港房地产：楼市成交量持续下跌，惟尚未能确定周期变化--金管局总裁
路透香港2月6日 - 香港金融管理局（HKMA）总裁陈德霖周一称，近月香港楼市成交量持续下跌，惟目前仍然未能确定周期变化。
路透北京8月19日电---以下为中国市场主要利率水平一周回顾(单位均为%):
证交所 银行间 公开市场 路透参考率 路透一个月 上海银行间隔夜同业
七天回购 七天回购 一年央票 一年央票 银票转贴参考率 拆放利率(Shibor)
CN7DRPO=SS CN7DRP=CFXS <0#CNTBFIXBMK=> CN1MBAYFIX= SHICNYOND=
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周五 4.6000 4.5171 3.5840 3.6254 8.6314 3.6892
较上周五 2.5800 1.4320 0.0858 -0.0089 0.0884 0.8950
周高 4.6000 4.5171 3.5840 3.6254 8.6352 3.6892
周低 2.6000 3.2294 3.5840 3.5871 8.5608 2.8492
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**中国主要官方利率指标**
一年期存款 一年期贷款 法定准备金 超额准备金
基准利率 基准利率 利率 利率
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3.50% 6.56% 1.62% 0.72%
注: 1.证交所债市七天国债回购利率采用收盘价,银行间债市七天国债回购采用加权平均价
2.路透参考率<0#CNTBFIX=R>一年央票取的是买卖报价的中间值
3.路透全国银票转贴参考率<0#CNBAYBMK=>选取的是1个月到期票据的买断报价
4.Shibor报价于2007年1月4日起正式发布.
5.中国人民银行从7月7日起上调金融机构人民币存贷款基准利率,一年期存贷款基准利
率分别上调0.25个百分点.(完)
--整理 刘昕; 审校 周晓峰/张喜良
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