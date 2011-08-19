〔新兴汇市〕亚洲新兴货币受债务忧虑打击,韩元录得第四周跌势

香港房地产：楼市成交量持续下跌，惟尚未能确定周期变化--金管局总裁
路透香港2月6日 - 香港金融管理局（HKMA）总裁陈德霖周一称，近月香港楼市成交量持续下跌，惟目前仍然未能确定周期变化。
路透新加坡8月19日电---韩元录得连续第四周的跌势,因在周五对全球经济放缓和欧洲债务危机的担忧愈演愈烈之际,投行和对冲基金纷纷削减新兴亚洲货币曝险.
之前的数据加重了对美国经济重返衰退的担忧,与此同时美国不断高筑的债务负担和创纪录的赤字使得美联储刺激经济的选择少之又少.在此背景下,韩元和其它区内货币料将进一步下滑.
对于欧元区债务问题的担忧也在加剧,这场危机料会对欧洲银行业造成重大打击.
路透香港2月6日 - 香港金融管理局（HKMA）总裁陈德霖周一称，近月香港楼市成交量持续下跌，惟目前仍然未能确定周期变化。
路透东京2月4日 - 美国国防部长马蒂斯(Jim Mattis)周六淡化美国在南海采取重大军事行动的必要，尽管他同时也严厉批评中国政府“破坏了该地区国家的信任”。
路透上海2月6日 - 据路透统计，2016年中国信用债市场约有40只个券出现实质性违约，较上年大幅增加 ；而2017年供给侧改革仍将深入推进，此外金融去杠杆力度加大，企业债券融资环境料有所收紧，今年信用债 违约案例数量或仍维持在较高水平。 以下据公开信息统计的2017年中国信用债市场出现的违约案例一览： 发债主体 债券简称 发行规模 兑付日或 期限 票面利率 主承销商 债券种类 备 注 (亿元人民币) 付息日 ---------------------------------------------------------------------------------------------- *内蒙古博源 16博源SCP002 8 1月29日 9个月 6.60% 浦发银行 超短融 本息违约，兑付日因 控股集团 进出口银行 假期延至2月3