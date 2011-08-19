版本:
中国
亚洲 | 2011年 8月 19日 星期五 17:38 BJT

〔新兴汇市〕亚洲新兴货币受债务忧虑打击,韩元录得第四周跌势

路透新加坡8月19日电---韩元录得连续第四周的跌势,因在周五对全球经济放缓和欧洲债务危机的担忧愈演愈烈之际,投行和对冲基金纷纷削减新兴亚洲货币曝险.

之前的数据加重了对美国经济重返衰退的担忧,与此同时美国不断高筑的债务负担和创纪录的赤字使得美联储刺激经济的选择少之又少.在此背景下,韩元和其它区内货币料将进一步下滑.

对于欧元区债务问题的担忧也在加剧,这场危机料会对欧洲银行业造成重大打击.

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐