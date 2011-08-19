《电子产业焦点》惠普PC业务过于庞大,亚洲科技公司恐难整个吞下

香港房地产：楼市成交量持续下跌，惟尚未能确定周期变化--金管局总裁
路透香港2月6日 - 香港金融管理局（HKMA）总裁陈德霖周一称，近月香港楼市成交量持续下跌，惟目前仍然未能确定周期变化。
记者 李千仪/詹颖颐; 编译 丁琦/蔡美珍
路透香港/台北8月19日电---行业消息人士周五表示,对亚洲科技类公司来说,美国惠普(HPQ.N)的个人电脑(PC)业务可能过于庞大,难以将其整个收入囊中,但若惠普决定分拆该业务的话,潜在的求购方将会现身.
美国惠普(HPQ.N)正在考虑进行重大调整,拟剥离旗下的Personal Systems Group[ID:nCN1910435].一些分析师估计该业务的价值在100-120亿美元.
"Personal Systems Group的规模本身,意味着单凭一家公司不可能将其整个买下,"研究咨询公司Ovum的分析师Carter Lusher表示.
银行业消息人士称,虽然整体收购较为困难,但一些公司可能对该业务感兴趣,其中包括惠普在亚洲的竞争对手:中国联想集团(0992.HK)和台湾的宏基(2353.TW).
业内消息人士称,台湾鸿海(2317.TW)等其他代工商亦被视为可能有意于该业务.
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**PC已成夕阳产业?**
智能手机和平板电脑的蓬勃发展,已令传统的插电式PC需求受创.PC行业呈现不断下行之势,尤其是在消费领域.
"PC行业由规模所主导,任何有意接手惠普PC业务的企业,一定是基于抢占更多市场份额的出发点,这个圈子的特点正是如此,"一位不愿具名的银行业消息人士表示.
根据Ticonderoga Securities,惠普PC业务的营业利润率是其各业务部门中最低的,仅为5.7%,年营收接近380亿美元.
排名位居惠普和戴尔DELL.O之後的第三大计算机生产商--中国联想手握38亿美元现金,过去一年来,联想大举实施收购战略,收购德国公司Medion AG(MDNG.DE),并与日本NEC(6701.T)建立合资公司,在日本出售笔记本电脑.
"从战略上看,联想收购惠普PC业务是合情合理的.联想此前确实收购了IBM的PC部门,但IBM更专注于公司领域.而惠普的产品则更加面向消费者,"另一位银行业消息人士称.
不过他也表示,联想目前的要务可能侧重于对Medion和NEC业务与自身的整合.目前无法联系到联想方面对此置评.
路透香港2月6日 - 香港金融管理局（HKMA）总裁陈德霖周一称，近月香港楼市成交量持续下跌，惟目前仍然未能确定周期变化。
路透上海2月6日 - 据路透统计，2016年中国信用债市场约有40只个券出现实质性违约，较上年大幅增加 ；而2017年供给侧改革仍将深入推进，此外金融去杠杆力度加大，企业债券融资环境料有所收紧，今年信用债 违约案例数量或仍维持在较高水平。 以下据公开信息统计的2017年中国信用债市场出现的违约案例一览： 发债主体 债券简称 发行规模 兑付日或 期限 票面利率 主承销商 债券种类 备 注 (亿元人民币) 付息日 ---------------------------------------------------------------------------------------------- *内蒙古博源 16博源SCP002 8 1月29日 9个月 6.60% 浦发银行 超短融 本息违约，兑付日因 控股集团 进出口银行 假期延至2月3
新股发行 ------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 缴款日 2/7 沪 博天环境 732603 4,001 *6.74 *22.97 中信建投 2/9 2/7 深 威星智能 002849 2,166.67 *12.08 *22.99 东吴证券 2/9 2/8 沪 海峡环保 732817 11,250 -- -- 兴业证券 2/10 *2/8 深 富瀚微 300613 1,111.15 55.64 22.99 广发证券 2/10 2/9 沪 重庆建工 730939 18,150 3.12 22