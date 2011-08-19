《电子产业焦点》惠普PC业务过于庞大,亚洲科技公司恐难整个吞下

记者 李千仪/詹颖颐; 编译 丁琦/蔡美珍

路透香港/台北8月19日电---行业消息人士周五表示,对亚洲科技类公司来说,美国惠普(HPQ.N)的个人电脑(PC)业务可能过于庞大,难以将其整个收入囊中,但若惠普决定分拆该业务的话,潜在的求购方将会现身.

美国惠普(HPQ.N)正在考虑进行重大调整,拟剥离旗下的Personal Systems Group[ID:nCN1910435].一些分析师估计该业务的价值在100-120亿美元.

"Personal Systems Group的规模本身,意味着单凭一家公司不可能将其整个买下,"研究咨询公司Ovum的分析师Carter Lusher表示.

银行业消息人士称,虽然整体收购较为困难,但一些公司可能对该业务感兴趣,其中包括惠普在亚洲的竞争对手:中国联想集团(0992.HK)和台湾的宏基(2353.TW).

业内消息人士称,台湾鸿海(2317.TW)等其他代工商亦被视为可能有意于该业务.

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**PC已成夕阳产业?**

智能手机和平板电脑的蓬勃发展,已令传统的插电式PC需求受创.PC行业呈现不断下行之势,尤其是在消费领域.

"PC行业由规模所主导,任何有意接手惠普PC业务的企业,一定是基于抢占更多市场份额的出发点,这个圈子的特点正是如此,"一位不愿具名的银行业消息人士表示.

根据Ticonderoga Securities,惠普PC业务的营业利润率是其各业务部门中最低的,仅为5.7%,年营收接近380亿美元.

排名位居惠普和戴尔DELL.O之後的第三大计算机生产商--中国联想手握38亿美元现金,过去一年来,联想大举实施收购战略,收购德国公司Medion AG(MDNG.DE),并与日本NEC(6701.T)建立合资公司,在日本出售笔记本电脑.

"从战略上看,联想收购惠普PC业务是合情合理的.联想此前确实收购了IBM的PC部门,但IBM更专注于公司领域.而惠普的产品则更加面向消费者,"另一位银行业消息人士称.

不过他也表示,联想目前的要务可能侧重于对Medion和NEC业务与自身的整合.目前无法联系到联想方面对此置评.