版本:
中国
亚洲 | 2011年 8月 19日 星期五 18:01 BJT

〔中港股市〕港股和沪综指双双收跌,未来市况或更加动荡

* 恒生指数重挫3.1%,沪市下跌1.0%

* 港股大规模的卖空操作表明或会进一步下跌

* 对中长线投资者来说,沪指更具吸引力

* 沪综指的表现超越亚洲其他股指

路透香港8月19日电---香港股市周五重挫,受卖空规模增加拖累,近期可能还会进一步下跌.本月大幅下滑後,长线投资者希望进场.

周五跌势加剧,因欧洲和美国的股指期货大幅走低,市场仍然脆弱,周四公布的最新数据令市场对美国衰退的忧虑重燃,欧洲银行业的疲态挥之不去,更加挫伤了市况.

"市场把仅仅残存的一点乐观情绪也驱走了,"Treasury Asia Asset Management驻新加坡的投资经理Tan Eng Teck表示,"目前中国看似魅力十足,我们的确希望大举进入."

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐