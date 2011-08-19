〔中港股市〕港股和沪综指双双收跌,未来市况或更加动荡

香港房地产：楼市成交量持续下跌，惟尚未能确定周期变化--金管局总裁
路透香港2月6日 - 香港金融管理局（HKMA）总裁陈德霖周一称，近月香港楼市成交量持续下跌，惟目前仍然未能确定周期变化。
* 恒生指数重挫3.1%,沪市下跌1.0%
* 港股大规模的卖空操作表明或会进一步下跌
* 对中长线投资者来说,沪指更具吸引力
* 沪综指的表现超越亚洲其他股指
路透香港8月19日电---香港股市周五重挫,受卖空规模增加拖累,近期可能还会进一步下跌.本月大幅下滑後,长线投资者希望进场.
周五跌势加剧,因欧洲和美国的股指期货大幅走低,市场仍然脆弱,周四公布的最新数据令市场对美国衰退的忧虑重燃,欧洲银行业的疲态挥之不去,更加挫伤了市况.
"市场把仅仅残存的一点乐观情绪也驱走了,"Treasury Asia Asset Management驻新加坡的投资经理Tan Eng Teck表示,"目前中国看似魅力十足,我们的确希望大举进入."
路透香港2月6日 - 香港金融管理局（HKMA）总裁陈德霖周一称，近月香港楼市成交量持续下跌，惟目前仍然未能确定周期变化。
路透东京2月4日 - 美国国防部长马蒂斯(Jim Mattis)周六淡化美国在南海采取重大军事行动的必要，尽管他同时也严厉批评中国政府“破坏了该地区国家的信任”。
路透上海2月6日 - 据路透统计，2016年中国信用债市场约有40只个券出现实质性违约，较上年大幅增加 ；而2017年供给侧改革仍将深入推进，此外金融去杠杆力度加大，企业债券融资环境料有所收紧，今年信用债 违约案例数量或仍维持在较高水平。 以下据公开信息统计的2017年中国信用债市场出现的违约案例一览： 发债主体 债券简称 发行规模 兑付日或 期限 票面利率 主承销商 债券种类 备 注 (亿元人民币) 付息日 ---------------------------------------------------------------------------------------------- *内蒙古博源 16博源SCP002 8 1月29日 9个月 6.60% 浦发银行 超短融 本息违约，兑付日因 控股集团 进出口银行 假期延至2月3