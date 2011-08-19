〔中国房地产〕严把保障性安居工程建设质量关,杜绝形式主义--住建部

香港房地产：楼市成交量持续下跌，惟尚未能确定周期变化--金管局总裁
路透香港2月6日 - 香港金融管理局（HKMA）总裁陈德霖周一称，近月香港楼市成交量持续下跌，惟目前仍然未能确定周期变化。
路透北京8月19日电---目前中国保障房建设已进入施工旺季,中国住房和城乡建设部周五称,要严把保障性安居工程建设质量关,在开工标准方面要杜绝形式主义.
住建部网站的新闻稿并称,在今年10月底前,要有1/3的项目做到主体基本完工,1/3的项目进入地上施工阶段,1/3项目进入基础施工阶段.
"在今年10月底前,要将全部保障性安居工程建设项目巡查完毕,"住建部部长姜伟新表示.
住建部副部长齐骥并称,各地巡查联络员要逐步转变工作重点,从初期的全力以赴促开工向开工项目的质量安全监管逐步转移.
同时,鼓励各地在已明确建设目标的基础上,超额开工保障性安居工程建设;对于超额开工的地方,将在今年年底向社会公布,进行表彰.
住建部并要求,在规划选址方面,充分考虑保障对象入住後的工作生活是否便利,并在选址中避开地震断裂带、泄洪区等地质灾害易发区.
中国正努力向今年建设1,000万套保障房的目标靠近,但近期保障房质量问题频遭国内媒体曝光.住建部稍早称,今年1-7月,全国城镇保障性住房和棚户区改造住房已开工建设721.8万套,开工率达72%.[ID:nCN1896365](完)
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--发稿 邵晓忆; 审校 张喜良
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