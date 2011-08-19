服务快讯!!上证和中证将于2011年8月22日发布2条新指数****

香港房地产：楼市成交量持续下跌，惟尚未能确定周期变化--金管局总裁
路透香港2月6日 - 香港金融管理局（HKMA）总裁陈德霖周一称，近月香港楼市成交量持续下跌，惟目前仍然未能确定周期变化。
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中国-上证和中证将于2011年8月22日发布上证可持续发展产业主题指数和中证大宗商品股票指数。
上证可持续发展产业主题指数的基日为2011年6月30日，基点为1000。
中证大宗商品股票指数的基日为2004年12月31日，基点为1000。
相关汤森路透编码（RIC），成份股代码链以及指数代码如下:
(1)
上证可持续发展产业主题指数
汤森路透代码(RIC): .SSESDII 成份股代码链: <0#.SSESDIII> 指数代码: 000114
上证可持续发展产业主题全收益指数
汤森路透代码(RIC): .CSIH00114 指数代码: H00114
(2)
中证大宗商品股票指数
汤森路透代码(RIC): .CSICEI 成份股代码链: <0#.CSICEI> 指数代码: 000979
中证大宗商品股票全收益指数
汤森路透代码(RIC): .CSIH00979 指数代码: H00979
自上市之日起，上述新指数的历史数据将收录在档案代码(Data Scope file code) 0256,1940和1316中。
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