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亚洲 | 2011年 8月 19日 星期五 18:11 BJT

****服务快讯!!上证和中证将于2011年8月22日发布2条新指数****

亲爱的客户，您好！

中国-上证和中证将于2011年8月22日发布上证可持续发展产业主题指数和中证大宗商品股票指数。

上证可持续发展产业主题指数的基日为2011年6月30日，基点为1000。

中证大宗商品股票指数的基日为2004年12月31日，基点为1000。

相关汤森路透编码（RIC），成份股代码链以及指数代码如下:

(1)

上证可持续发展产业主题指数

汤森路透代码(RIC): .SSESDII 成份股代码链: <0#.SSESDIII> 指数代码: 000114

上证可持续发展产业主题全收益指数

汤森路透代码(RIC): .CSIH00114 指数代码: H00114

(2)

中证大宗商品股票指数

汤森路透代码(RIC): .CSICEI 成份股代码链: <0#.CSICEI> 指数代码: 000979

中证大宗商品股票全收益指数

汤森路透代码(RIC): .CSIH00979 指数代码: H00979

自上市之日起，上述新指数的历史数据将收录在档案代码(Data Scope file code) 0256,1940和1316中。

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