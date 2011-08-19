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市场报道 | 2011年 8月 19日 星期五 18:15 BJT

〔标题新闻〕逾10万吨铝流入LME在荷兰Vlissingen的仓库,该地铝库存已超70万吨--最新数据

注:伦敦金属交易所(LME)

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