〔中国能源〕康菲中国称月底将完成海底清理,溢油未对海岸造成明显影响

路透北京8月19日电---康菲石油中国有限公司周五表示,渤海湾已没有矿物油油基泥浆泄漏,将在8月底完成海底清理工作,并称此次溢油事件未对海岸造成明显影响.

康菲中国网站的新闻稿并称,6月发生的两起溢油事件中,溢油115立方米(约700桶)已得到回收或已挥发掉,以及约400立方米(约2,500桶)的矿物油油基泥浆渗漏并沉积到海床,海底清理工作仍在进行.

"渤海湾海面上已经没有因此次事件造成的原油--原油或已被回收、自然挥发、或已经由海水、风、海流等自然作用而降解,"康菲中国总裁司徒瑞表示.

康菲中国并称,目前其没有证据显示油膜已经登岸或污染海滩,但康菲中国的工作人员每天都在密切巡查海岸,回收潜在的油污颗粒并将样品送检.

鉴于蓬莱溢油风险仍未彻底消除,中国国家海洋局周二再次约谈康菲石油中国公司,督促对方于本月底前彻底封堵并清除海面溢油,并尽快将溢油对海洋生态环境影响告知公众.[ID:nCN1896487]

6月初中国海洋石油总公司(0883.HK)和美国康菲石油公司(COP.N)的全资子公司康菲石油中国合作开发的蓬莱19-3油田B平台和C平台先後发生溢油事故.

而据国内媒体援引河北昌黎大滩养殖户代表称,昌黎预计共有1,000多户渔民受到了渤海溢油事故的影响,目前已有近700户的渔民明确表示将委托律师事务所向康菲和中海油提出索赔.(完)

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