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亚洲 | 2011年 8月 19日 星期五 18:31 BJT

〔亚洲橡胶〕8月19日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

路透8月19日电---以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘收市价:

合约 日盘 成交量 晚盘 成交量

8月 348.0 48 350.0 1

9月 348.2 39 352.8 23

10月 349.0 51 354.3 18

11月 351.2 166 356.0 34

12月 351.9 518 356.4 277

1月 352.3 5230 356.8 1205

* TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分,因此当日0630GMT的报价是当日官方收盘价.

* TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台,并在0800GMT-1400GMT之间增加了晚盘.橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT.

* 浏览之前的TOCOM期胶报导请点选[RUB/ASCN].(完)

--编译 艾茂林;审校 丁琦

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