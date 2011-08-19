〔亚洲橡胶〕8月19日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

香港房地产：楼市成交量持续下跌，惟尚未能确定周期变化--金管局总裁
路透香港2月6日 - 香港金融管理局（HKMA）总裁陈德霖周一称，近月香港楼市成交量持续下跌，惟目前仍然未能确定周期变化。
路透8月19日电---以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘收市价:
合约 日盘 成交量 晚盘 成交量
8月 348.0 48 350.0 1
9月 348.2 39 352.8 23
10月 349.0 51 354.3 18
11月 351.2 166 356.0 34
12月 351.9 518 356.4 277
1月 352.3 5230 356.8 1205
* TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分,因此当日0630GMT的报价是当日官方收盘价.
* TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台,并在0800GMT-1400GMT之间增加了晚盘.橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT.
* 浏览之前的TOCOM期胶报导请点选[RUB/ASCN].(完)
--编译 艾茂林;审校 丁琦
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